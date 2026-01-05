Massimo Mauro: il 19 gennaio a Torino una festa per Luca Vialli

Torino, 5 gen. (askanews) - "19 gennaio 2026 celebriamo e festeggiamo Luca Vialli. Siamo la Fondazione Vialli e Mauro e replichiamo quello che abbiamo fatto a Genova due anni fa e cioè divertirci in onore e per festeggiare Luca. Ci sarà Linus che condurrà la serata, ci saranno tanti artisti e quindi lo potremmo tradurre in: parole e musica per festeggiare Luca Vialli. Al Teatro Regio di Torino, ci saranno tutte le personalità torinesi, tanta Juventus, un po' di Sampdoria e tutti gli amici di Gianluca: da Ravanelli a Buffon, a Peruzzi, a Ferrara. Insomma, ci divertiremo col calcio e con la musica" così Massimo Mauro, presidente della Fondazione Vialli e Mauro per La Ricerca e Lo Sport Onlus, racconta la serata evento "My name is Luca. Ballata con Vialli" che si terrà il prossimo 19 gennaio, dalle 20, al Teatro Regio di Torino.

L'obiettivo della serata non è solo celebrare Gianluca Vialli, ma anche continuare la sua opera di sostegno a favore della ricerca sulla SLA e sul cancro attraverso la Fondazione Vialli e Mauro a cui i due sportivi hanno dato vita nel lontano 2003. La vendita dei biglietti - le cui prevendite sono aperte - sarà devoluta alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro per sostenere la cura e la ricerca sul tumore del pancreas, con particolare attenzione allo sviluppo del Reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Istituto di Candiolo - IRCCS, centro specializzato nel trattamento delle patologie oncologiche.

Il 5 gennaio è il giorno dell'anniversario della morte di Luca Vialli.