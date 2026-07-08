Massimiliano Gioni nuovo direttore del New Museum di New York

Milano, 8 lug. (askanews) - Massimiliano Gioni è il nuovo Toby Devan Lewis Director del New Museum di New York, in sostanza il direttore generale del museo nel quale da anni era direttore artistico. Succede a Lisa Phillips e sarà ufficialmente in carica dal 1 agosto.

Uno dei curatori italiani più apprezzati a livello internazionale, Gioni, nato a Busto Arsizio nel 1973, è stato direttore artistico della 55esima Biennale d'arte di Venezia nel 2013 ed è entrato al New Museum nel 2006. Da anni lavora per allargare gli spazi del contemporaneo seguendo spesso direzioni inconsuete e alternative, battendo territori ambigui, talvolta anche con sfumature che vanno oltre il razionale. In qualche modo è significativo anche il motto che ha scelto per raccontare la sua Biennale: "Sogno di sapere tutto". Un desiderio che diventa curiosità, conoscenza e inclusione, oltre che apertura mentale. Come ha esemplificato una mostra come "La grande madre" organizzata a Milano per la Fondazione Trussardi, altra istituzione di cui Gioni è direttore artistico.

Nel 2021, in occasione di un evento a Milano, ci aveva parlato della sua definizione di museo, come "palestra per un'esperienza controllata dell'ignoto".

La sua impronta curatoriale ha portato al New Museum progetti importanti, nel solco della missione del museo stesso, che fin dalla sua fondazione vuole dare spazio ad artisti emergenti e a pratiche innovative. Il tutto con il talento di saper dare spazio a protagonisti che poi si sono affermati come figure centrali del sistema dell'arte.