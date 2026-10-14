Massiccio attacco su Kiev, colpite infrastrutture energetiche

Kiev, 14 ott. (askanews) - Nelle immagini, vigili del fuoco e servizi d'emergenza al lavoro dopo il massiccio attacco missilistico russo nella notte su Kiev che ha provocato almeno un morto e 17 feriti. Un missile ha colpito una centrale elettrica nella capitale ucraina e sono state prese di mira anche altre infrastrutture energetiche, hanno dichiarato le autorità locali.

"La capitale sta subendo interruzioni di corrente. La minaccia balistica persiste", ha detto il sindaco Vitali Klitschko sui social.

L'Ucraina fa molto affidamento sull'intelligence occidentale, in particolare sugli Stati Uniti, per rilevare gli attacchi russi in arrivo ma questa volta, ha denunciato il presidente Volodymyr Zelensky, non c'è stato alcun avviso dagli alleati occidentali.

"Quando veniamo avvisati in anticipo di un raid aereo, scendiamo nei rifugi, ma quando accade come oggi, purtroppo, non è possibile. Ieri ci sono stati bombardamenti prima che suonassero le sirene antiaeree... Dove puoi arrivare in così poco tempo? Solo nel corridoio" racconta una donna, residente in uno dei quartieri colpiti.