Massiccio attacco russo sull'Ucraina, il bilancio salito a 24 morti

Kiev, 14 mag. (askanews) - Il numero delle vittime del massiccio attacco russo su Kiev della notte scorsa è salito a 24. L'annuncio è dei servizi di soccorso ucraini. Continuano intanto le operazioni di soccorso e di rimozione delle macerie dagli edificio crollato e nelle altre colpiti de missili e droni. Kiev osserverà oggi una giornata di lutto nazionale per le vittime degli attacchi russi, ha annunciato il sindaco della capitale Vitali Klitschko. "Ho incaricato le Forze di difesa dell'Ucraina e i servizi speciali di proporre possibili modalità di risposta a questo attacco russo. Contro di noi in due giorni 1567 droni e 56 missili". Ha scritto sui social media il presidente Volodymyr Zelensky dopo l'attacco.