Massiccio attacco contro Kiev, Zelensky: "Mosca non vuole diplomazia"

Kiev, 28 ago. (askanews) - Squadre di soccorso intervengono tra vetrine in frantumi e macerie a Kiev dopo un attacco missilistico russo che avrebbe provocato 12 morti, tra cui "almeno 4 bambini e un adolescente", e 48 feriti, mentre il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che Mosca è "contro un cessate il fuoco" e non ha alcun interesse nella "vera diplomazia".

"La Russia sceglie la via dei missili balistici invece del tavolo dei negoziati. Sceglie di continuare a uccidere invece di fermare la guerra", ha detto Zelensky.

L'Aeronautica militare ucraina ha annunciato che la Russia ha lanciato nel massiccio attacco odierno un totale di 598 droni e 31 missili, tra cui missili da crociera Kh-101 e missili balistici Iskander-M contro il territorio ucraino.

Da parte sua il ministero della Difesa russo ha fatto sapere che i suoi sistemi di difesa aerea hanno abbattuto 102 droni ucraini durante la notte.