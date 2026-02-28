ULTIME NOTIZIE 28 FEBBRAIO 2026

Masini: a 61 anni vivo un sogno, ancora a Sanremo e primo su Spotify

Sanremo, 28 feb. (askanews) - "Ritrovarmi a 61 anni esattamente 40 anni dopo, primo su Spotify è un miracolo. Io mi sento l'uomo più felice del mondo". Così Marco Masini, in conferenza stampa al Festival di Sanremo, dove è in gara con Fedez sul brano "Male necessario". "Per me è un sogno, dopo 36 anni, essere ancora in un Festival di Sanremo, con tutta l'evoluzione che ha subito la musica, il mondo, la tecnologia, salire sul palco con ragazzi di 20 anni, è come se tutto tornasse indietro, mi sento felice". "Ringrazio Federico (Fedez) che mi ha dato la possibilità di fare questa esperienza con lui. Questa esperienza mi ha riempito il cuore e mi ha aiutato a scoprire di nuovo la musica, oggi sono felice di poter imparare da quelli più giovani".

