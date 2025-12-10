Marocco, crollano due edifici a Fez, almeno 22 morti

Fes, 10 dic. (askanews) - Almeno 21 persone sono morte nel crollo di due edifici adiacenti di quattro piani in un quartiere di Fez, importante città nel Nord del Marocco.

Secondo quanto riferito dalle autorità, nell'incidente più grave di questo tipo verificatosi nel Paese negli ultimi dieci anni sedici persone sono rimaste ferite e proseguono le ricerche di altre che potrebbero essere rimaste sepolte sotto le macerie.

L'ufficio del procuratore di Fes ha dichiarato in un comunicato che al momento del crollo in uno degli edifici era in corso una festa di famiglia, mentre l'altro era vuoto. É stata avviata un'indagine per determinare le cause dell'incidente.