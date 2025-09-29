ULTIME NOTIZIE 29 SETTEMBRE 2025

Marmomac 2025, nasce la joint venture 'Hima Soul'

Verona, 29 set. (askanews) - Il marmo accompagna da sempre la storia dell'architettura e del design, e oggi continua a essere al centro di un mercato globale in crescita, stimato in oltre 40 miliardi di dollari nel 2024 e previsto in ulteriore aumento nei prossimi anni. È in questo contesto che nasce Hima Soul, joint venture presentata a Verona in occasione di Marmomac 2025.

Stefano Ghirardi, AD di Marmi Ghirardi, ha dichiarato: "Questa partnership ci vede protagonisti per lo sviluppo di mercati internazionali. Credo che dal primo giorno i riscontri siano molto positivi, abbiamo ricevuto sin da subito grandi interessi".

Il progetto prende vita dall'incontro tra tre grandi realtà: Marmi Ghirardi, azienda italiana con oltre ottant'anni di esperienza; Shangyue Mining, operatore cinese con vaste riserve e capacità produttive e Qamar El-Muneir, realtà saudita che porta visione strategica e respiro internazionale.

"In questo momento è prematuro parlare di progetti futuri, ma stiamo pensando ad un'industria 2030/2035 grazie anche all'avvento delle ultime tecnologie come l'AI e le nuove tecniche di lavorazione", ha aggiunto Stefano Ghirardi.

L'iniziativa ha come obiettivo quello di mettere in dialogo competenze e culture differenti con al centro una pietra naturale di origine himalayana, apprezzata per purezza e uniformità. Hima Soul vuole così proporsi come un percorso di collaborazione che unisce mercati e visioni diverse, con uno sguardo rivolto al futuro del settore della pietra naturale.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi