ULTIME NOTIZIE 10 OTTOBRE 2026

Marina Militare Nastro Rosa Veloce, Giro Italia a Vela finisce a Trieste

Trieste, 10 ott. (askanews) - La sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Veloce 2026 - il Giro dell'Italia a Vela, partita il 25 settembre da Genova, si è conclusa a Trieste dopo una navigazione d'altura non stop di 1.560 miglia. La cerimonia di premiazione si è svolta a bordo di Nave Amerigo Vespucci, che proprio a Trieste ha concluso il "Tour Mondiale Vespucci - Campagna in Nord America 2026", in occasione della 58esima Barcolana, la regata più partecipata al mondo.

A vincere il team tedesco MW, seguito dall'equipaggio francese Caracole RORC (che si è aggiudicato anche il premio "Repubbliche Marinare" per aver ottenuto il miglior tempo complessivo al passaggio dei gate di Pisa, Amalfi e Venezia), terzo il team inglese Red Dragon. Quarto il Fati Group, primo equipaggio italiano in classifica.

Una sfida internazionale: 10 gli equipaggi partecipanti - Marina Militare (ITA), Aeronautica Militare (ITA), Fati Group (ITA), La Fripouille (ITA/NZL), Red Dragon (GBR), MW (GER), Captain's Racing (USA), N2 Sailing (GER), Young Tigullio (ITA) e Caracole RORC (FRA) - e 20 gli atleti provenienti da Italia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, UK, Francia e Germania che hanno affrontato oltre 300 ore di navigazione d'altura, con condizioni di vento e di correnti a tratti molto impegnative.

Il Marina Militare Nastro Rosa Veloce 2026 è un'iniziativa del Ministero della Difesa, della Marina Militare e di Difesa Servizi, realizzata in collaborazione con SSI Sports & Events, con la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Ministero del Turismo, Valore Paese Italia, Regione Liguria e Comune di Genova, il supporto della Federazione Italiana Vela e del Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026, del RORC (Royal Ocean Racing Club), dello Yacht Club Italiano, Yacht Club La Maddalena, SVBG (Società Velica di Barcola e Grignano), MUMA (Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni) e Associazione Promotori Musei del Mare Onlus e con il patrocinio del CONI.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi