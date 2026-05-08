ULTIME NOTIZIE 08 MAGGIO 2026

Marina, capo di Stato Maggiore: "Nastro Rosa avvicina tutti al mare"

Genova, 8 mag. (askanews) - "È una manifestazione sportiva che in sei anni ha raggiunto un livello molto elevato e si inserita tra le più importanti non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Però, se uno la guarda attentamente, non è solo una manifestazione sportiva ma è un qualcosa che permette a tutti di avvicinarsi al mare e di capire quanto il mare è importante per la nostra nazione". Lo ha detto il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, a margine della presentazione della sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour a bordo della Nave Scuola Vespucci della Marina Militare ormeggiata al Porto Antico di Genova.

"Il Marina Militare Nastro Rosa Tour punta a trasformare la vela in uno sport pop per un Paese come l'Italia che ha 8 mila chilometri di coste" ha spiegato l'amministratore delegato di Difesa Servizi SpA, Luca Andreoli.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi