Marina, capo di Stato Maggiore: "Nastro Rosa avvicina tutti al mare"

Genova, 8 mag. (askanews) - "È una manifestazione sportiva che in sei anni ha raggiunto un livello molto elevato e si inserita tra le più importanti non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Però, se uno la guarda attentamente, non è solo una manifestazione sportiva ma è un qualcosa che permette a tutti di avvicinarsi al mare e di capire quanto il mare è importante per la nostra nazione". Lo ha detto il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, a margine della presentazione della sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour a bordo della Nave Scuola Vespucci della Marina Militare ormeggiata al Porto Antico di Genova.

"Il Marina Militare Nastro Rosa Tour punta a trasformare la vela in uno sport pop per un Paese come l'Italia che ha 8 mila chilometri di coste" ha spiegato l'amministratore delegato di Difesa Servizi SpA, Luca Andreoli.