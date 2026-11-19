Roma, 19 nov. (askanews) - "Respira, rilassa": così Marina Abramovic, pescando tra il pubblico presente all'anteprima stampa a Roma le persone da mettere sedute di fronte all'asino in bronzo dorato, ha inaugurato la sua nuova opera site-specific "Confession, 2026", all'Arco di Giano, a due passi da Bocca della Verità a Roma, che qui rimarrà fino al 19 maggio 2027 e che dal 19 novembre è aperta al pubblico, quando una seconda action condurrà gli spettatori a "confessarsi" davanti all'opera commissionata dalla Fondazione Alda Fendi - Esperimenti e realizzata con Factum Arte.

"Questo è per me un momento molto emozionante: inaugurare con la Fondazione Fendi questo asino, non è facile nella vita di un'artista avere l'idea giusta, la città giusta, il pubblico giusto e il luogo ideale in cui mettere una scultura pubblica, ed è esattamente ciò che è accaduto qui", ha affermato Abramovich, Leone d'Oro come Miglior Artista alla Biennale di Venezia nel 1997 per Balkan Baroque.

Il progetto, inaugurato a pochi giorni dall'80esimo compleanno dell'artista serba, si sviluppa attraverso tre opere strettamente connesse: "Confession, 2010", la performance nella quale Abramovich inginocchiata davanti a un asino condivideva con l'animale i ricordi dolorosi della propria infanzia; "The Road to Confession, 2026", nuova opera video (diretta da Nabil Elderkin e realizzato con Factum Arte) in cui Marina vaga per le strade di Roma tenendo al suo fianco l'asino Paltò. E ora "Confession, 2026", in cui l'asino vivo si trasforma in scultura a grandezza naturale con occhi di vetro profondi, davanti al quale ognuno di noi può sedersi e confidargli ferite, traumi, fardelli. In questo modo ciò che nel 2010 era una relazione privata tra l'artista e l'animale diventa un'esperienza aperta a tutti.

Grazie alla visione e alla determinazione di Alda Fendi, che ha fortemente voluto offrire alla città di Roma la possibilità di vivere senza barriere un gesto artistico unico per forza e suggestione, l'Arco di Giano diventa teatro di un incontro inedito tra arte contemporanea, archeologia e memoria:

"Non c'è niente come Roma, nessuna parte del mondo, io mi reputo molto fortunata ad essere nata a Roma, tutta la mia famiglia, le mie sorelle, mia madre, siamo state battezzate a San Pietro. Noi Roma ce l'abbiamo nel sangue, non ci siamo mai volute allontanare dall'Italia, in tanti momenti importanti della nostra vita, quando facevamo la moda. Volevano trascinarci in America, ma noi abbiamo detto 'no, grazie', noi rimaniamo qui perché Roma è la vita".

Dal 19 novembre l'installazione è aperta al pubblico con l'autorizzazione e la collaborazione della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, diretta da Daniela Porro, partner istituzionale del progetto. La scultura e le opere video resteranno all'Arco di Giano fino al 19 maggio 2027. Le visite saranno consentite tutti i giorni dalle ore 17 alle 21. L'Arco è inoltre valorizzato dalla sapiente illuminazione di Vittorio Storaro, tre volte Premio Oscar e maestro assoluto della fotografia, realizzata grazie alla Fondazione Alda Fendi - Esperimenti.

Servizio di Stefania Cuccato -

Montaggio Carlo Molinari -

Immagini askanews