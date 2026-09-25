Maricarmen sfrattata a 87 anni, Spagna protesta contro crisi abitativa

Madrid, 25 set. (askanews) - Lo sfratto di Maricarmen, una signora di 87 anni, dalla sua abitazione di Madrid è divenuto il simbolo della paralisi politica che ha vanificato i tentativi di risolvere la cronica crisi abitativa della Spagna. Dopo le proteste in diverse città del Paese, il Sindacato degli Inquilini di Madrid chiede l'adozione del cosiddetto "Decreto Maricarmen", che introdurrebbe misure quali il rinnovo automatico dei contratti di locazione.

"Non ci fermeremo finché una cosa del genere non accada mai più a un'altra Maricarmen", ha affermato Carolina Vilarino, del Sindacato degli Inquilini di Madrid. "Due giorni fa abbiamo assistito allo sfratto di Maricarmen, un evento che ha scioccato l'intero Paese. Grazie alla dignità di Maricarmen, alla sua battaglia e al modo in cui ha condiviso la sua storia, l'intero Paese ha potuto constatare che la speculazione immobiliare non ha pietà per nessuno", ha denunciato.

Maricarmen viveva da 70 anni nella sua casa nel centro esclusivo di Madrid: mercoledì è stata portata via su una barella, scortata e fiancheggiata da manifestanti da un lato e dalla polizia dall'altro: un evento surreale, trasmesso in diretta televisiva. Non poteva permettersi un aumento del 275% dell'affitto mensile imposto dalla società immobiliare proprietaria del suo appartamento.

"Chiediamo misure strutturali immediate. Chiediamo che il 'decreto Maricarmen' venga approvato dal Consiglio dei Ministri questo martedì.

Migliaia di persone hanno manifestato a Madrid, Barcellona e in altre città, indignate per lo sfratto e per un mercato immobiliare ampiamente criticato perché inaccessibile, sia per gli affittuari che per gli acquirenti, giovani e meno giovani.