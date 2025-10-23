Maria Esposito dopo "Mare fuori" al cinema con "Io sono Rosa Ricci"

Roma, 23 ott. (askanews) - Rosa Ricci arriva al cinema: il celebre personaggio di "Mare Fuori" interpretato da Maria Esposito, che nella quinta stagione della serie prende in mano l'impero criminale della famiglia, svela le proprie origini e dove tutto ebbe inizio. "Io sono Rosa Ricci", il film diretto da Lyda Patitucci presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e nei cinema dal 30 ottobre, mostra la figlia del boss quando era ancora una quindicenne, schiva, amatissima dal padre, chiusa in una gabbia dorata, protetta da Don Salvatore e dal suo clan. Quando viene rapita da un narcotrafficante intenzionato a colpire suo padre, Rosa si ritrova prigioniera su un'isola remota, sotto custodia di Victor, interpretato da Andrea Arcangeli. Da lì parte la sua nuova vita, diventa donna adulta, sceglie il proprio destino e anche la propria vendetta.

Maria Esposito ha raccontato: "Questo film, dopo cinque anni che interpreto questo personaggio, mi ha fatto veramente trovare la chiave di Rosa Ricci, cioè veramente l'umanità di Rosa Ricci diciamo. Ed è stato un bel lavoro, perché ho dovuto togliere tanto e tornare indietro su tutto, quindi è stato difficile e divertente".

Raiz interpreta Don Salvatore e ha anche scritto per "Io sono Rosa Ricci" il brano finale, "Vàttelo!". "Salvatore in una back-story che abbiamo immaginato del personaggio voleva tenere fuori la figlia da tutti i giochi della camorra. - ha spiegato - E' un po' un riscatto che tanti uomini di malavita sognano per la loro famiglia, poi però purtroppo sono invischiati in dinamiche tali che la famiglia si ritrova. E' un po' come la famosa frase de Il Padrino che dice 'faccio tanto per starne fuori ma mi ritirano sempre dentro', che dice Al Pacino".

Visto l'enorme successo della serie Maria spera di portare al cinema anche tanti giovanissimi: "Quando guardi un film sul piccolo schermo tu sei più grande del personaggio, quindi se tu stai avendo paura, magari che stai vedendo un mostro, lo puoi fermare. - ha detto - Mentre invece al cinema è il personaggio che è più grande di te e non lo puoi fermare".