Milano, 19 nov. (askanews) - A Marghera potrebbe nascere il primo distretto italiano per il riciclo e la raffinazione delle materie prime critiche, attorno al sito pilota di stoccaggio strategico selezionato dalla Commissione europea. Lo ha indicato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di un evento sul riconoscimento Igp dei coltelli e delle forbici di Premana alla Casa del Made in Italy di Milano.

"Pensiamo che nell'area di Marghera possa nascere il primo distretto nazionale sul riciclo e la raffinazione di materie prime critiche", ha dichiarato Urso, sottolineando che l'Italia dispone delle tecnologie e delle imprese necessarie per sviluppare questa filiera.

Il sito di Marghera, selezionato insieme a quello olandese come uno dei primi due poli pilota europei, potrà utilizzare le infrastrutture portuali di Trieste e Ravenna e la piattaforma logistica di Verona.

"La proposta italiana è stata riconosciuta come la migliore nel contesto dato per iniziare questo nuovo, importante e significativo percorso dell'Europa nel ridurre la dipendenza dall'estero", ha spiegato Urso.

Il Ministro ha ricordato che nove imprese italiane hanno già ottenuto il riconoscimento europeo di investimenti strategici nel settore e che un nuovo bando della Commissione è previsto nella prima parte del 2027.