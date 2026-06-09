Marefestival, a Salina il Premio Troisi compie 15 anni

Roma, 9 giu. (askanews) - Un cast stellare al Marefestival Salina per i 15 anni del Premio Troisi. Dal 12 al 14 giugno l'Isola si trasforma in un palcoscenico d'eccezione: il maestro Giancarlo Giannini, gli attori Cristiana Capotondi, Chiara Francini, Aurora Quattrocchi, Corinne Cléry, Vincenzo Ferrera, il regista Marco Risi, Maria Grazia Cucinotta (madrina fin dalla prima edizione), il sassofonista jazz Nat Minutoli, Gerardo Ferrara (controfigura de Il Postino.

"Da venerdì 12 a domenica 14 giugno trasformeremo l'isola di Salina in una capitale del cinema - dichiara il giornalista Massimiliano Cavaleri, direttore artistico e ideatore della manifestazione insieme coi colleghi Patrizia Casale e Francesco Cappello - il festival, che si svolge nelle piazze dei Comuni di Santa Marina Salina, guidato dal sindaco Domenico Arabia e di Malfa, di cui è sindaco il neoeletto Giuseppe Siracusano, sarà un importante appuntamento culturale con premiazioni, interviste, proiezioni, focus su temi d'attualità ed eventi collaterali".

Tra gli incontri promossi in occasione della kermesse quello dedicato ai trasporti: "Sarà l'occasione per inaugurare un piccolo gioiello infrastrutturale, il nuovo porto di Malfa - dichiara l'assessore Aricò - che sarà tra i relatori del talk show che coinvolgerà rappresentanti istituzionali per fare il punto sulla mobilità dell'arcipelago eoliano".

Salina non ha un cinema: "È il cinema che va a casa delle persone e degli isolani - dice il presidente Tarantino - commemorare una figura come Troisi è fondamentale per tenere viva la memoria di riferimenti preziosi del cinema italiano. Sono molto legato a quest'isola anche per l'amicizia con la compianta sindaca Clara Rametta, visionaria che ha portato avanti il progetto di realizzare un cineteatro per le Eolie".