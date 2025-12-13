Maréchal ad Atreju: l'immigrazione è la fonte del jihadismo

Roma, 13 dic. (skanews) - Marion Maréchal, europarlamentare francese di estrema destra e nipote di Marine Le Pen, è intervenuta ad Atreju e ha parlato dal palco. "L'Europa della sinistra - ha detto - è una specie di colonia dell'Africa, una colonia religiosa dell'Islam, una colonia economica della Cina e una colonia militare degli Stati Uniti". Maréchal ha poi deriso la cultura Woke e ha ripetuto il mantra delle destre di un'Europa che ha perso le proprie radici. "L'esperienza della Francia - ha aggiunto - dimostra che l'immigrazione extra europea è la principale fonte del jihadismo".