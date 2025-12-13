ULTIME NOTIZIE 13 DICEMBRE 2025

Maréchal ad Atreju: l'immigrazione è la fonte del jihadismo

Roma, 13 dic. (skanews) - Marion Maréchal, europarlamentare francese di estrema destra e nipote di Marine Le Pen, è intervenuta ad Atreju e ha parlato dal palco. "L'Europa della sinistra - ha detto - è una specie di colonia dell'Africa, una colonia religiosa dell'Islam, una colonia economica della Cina e una colonia militare degli Stati Uniti". Maréchal ha poi deriso la cultura Woke e ha ripetuto il mantra delle destre di un'Europa che ha perso le proprie radici. "L'esperienza della Francia - ha aggiunto - dimostra che l'immigrazione extra europea è la principale fonte del jihadismo".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi