Roma, 27 nov. (askanews) - Per Rosalba Giugni (Presidente Fondazione Marevivo) "Il mare è una delle principali vittime della crisi climatica, ma anche uno dei nostri più preziosi alleati per contrastarla, assorbendo quasi un terzo delle emissioni di CO2 prodotte dall'uomo. Con la nostra campagna "Only One" sosteniamo la necessità e l'urgenza della transizione energetica, ponendo al centro la tutela del mare e della sua biodiversità. È per questo che guardiamo con favore alle potenzialità dell'eolico offshore, ma con la necessaria cautela, affinché la realizzazione degli impianti sia preceduta da rigorose valutazioni scientifiche e da un'attenta scelta dei siti, e accompagnata da un costante monitoraggio degli effetti sugli ecosistemi marini. Non possiamo contrastare il cambiamento climatico compromettendo proprio quegli ecosistemi che contribuiscono a mitigarne gli effetti. La sfida è far sì che la transizione energetica sia anche una vera transizione ecologica: produrre energia pulita e, al tempo stesso, preservare il patrimonio naturale da cui dipende la nostra stessa sopravvivenza".

Giugni è intervenuta in occasione del convegno "Rinnovabili, innovazione e semplificazioni. Attuare la Costituzione e contrastare l'emergenza climatica" promosso da Fondazione UniVerde, Rete Nazionale N.AI e Noto Sondaggi, con il sostegno di Renexia, main partner, ed event partner Almaviva Group.