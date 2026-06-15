ULTIME NOTIZIE 15 GIUGNO 2026

Mare, Barone (Castalia): operiamo per tutela ambiente marino

Roma, 15 giu. (askanews) - "Questa 16esima edizione di Mediterraneo da remare vuole dare un contributo alla partecipazione di vari stakeholder, delle istituzioni, associazioni e anche società private, per dare un contributo alla tutela dell'ambiente marino e alla sua salvaguardia. Castalia è protagonista di questa attività. In questo momento con dei progetti sulle reti fantasma e la rimozione e il recupero delle reti nei mari italiani, ma anche con l'antinquinamento". Così Carmelo Barone, Amministratore Delegato di Castalia, intervenuto alla XVI edizione della campagna "Mediterraneo da remare", promossa da Fondazione UniVerde e Marevivo, con l'adesione del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con il patrocinio di UNEP/MAP.

"Negli ultimi giorni - ha aggiunto - abbiamo avuto due interventi, uno in Sardegna e uno in Sicilia, e allo stesso tempo abbiamo delle attività di formazione e di partenariato con tante altre realtà che operano in questo settore. Castalia - ha ribadito - opera in questo settore da 40 anni, è un consorzio di armatori, società di servizi marittimi e agenzie marittime, concessionari portuali, è una realtà importante per l'Italia che può trascinare anche altri e allo stesso tempo può contribuire alla costituzione di altre aree marine protette".

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