Mare, Aliberti (Marnavi): fondamentale tutela el primo tratto costa

Roma, 15 giu. (askanews) - "La tutela del mare è fondamentale, soprattutto il primo tratto di costa" perché "nel primo tratto di costa c'è la vera nursery del mare dove si riproduce la gran parte delle specie marine; nella zona costiera c'è la massima produttività primaria. Il polmone che noi pensiamo sia l'Amazzonia e ciò che vediamo, invece sono tutte le alghe che crescono lungo il litorale; lì c'è il vero polmone: dal 50 all'80% dell'ossigeno lo dobbiamo a questo". Lo ha detto Francesco Aliberti, già Professore presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II e consulente Marnavi, società che ha costruito la prima nave dissalatore al mondo, a margine della XVI edizione della campagna "Mediterraneo da remare", promossa da Fondazione UniVerde e Marevivo, con l'adesione del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con il patrocinio di UNEP/MAP.

"Un particolare problema - ha aggiunto - è quella della dissalazione perché - soprattutto le coste e le isole - hanno carenze idriche dovute all'eccesso di popolazione lungo le coste, la dissalazione sta prendendo piede con impianti a terra, spesso grandi, che necessitano di impianti energetici anch'essi cospicui e soprattutto che scaricano a mare i chemicals che vengono utilizzati per la manutenzione composti da sostanze ad elevata tossicità e la salamoia che ha un contenuto di sale più del doppio di con la marina".