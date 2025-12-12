Marco Mengoni conclude a Madrid 6 mesi di concerti: 45 date di successi

Madrid, 12 dic. (askanews) - Con oltre 750.000 biglietti venduti e date sold out in Italia e in Europa, Marco Mengoni ha concluso al Palacio Vistalegre di Madrid, questi 6 mesi live in giro per l'Italia prima e l'Europa poi.

45 concerti - prodotto e organizzato da Live Nation - con cui il cantautore ha portato dal vivo uno spettacolo travolgente, emotivo e costruito con la cura scenica delle grandi produzioni internazionali.

5.000 chilometri percorsi affiancato da 13 musicisti incredibili, 11 performer e un team di 150 persone, Marco Mengoni ha attraversato l'Italia e l'Europa con uno show che ha conquistato stadi e palasport italiani, oltre alle grandi arene europee.

Nel 2025 Marco Mengoni ha celebrato 16 anni di carriera e la tourneè conclusa a Madrid, LIVE IN EUROPE 2025, ha segnato l'atteso ritorno di Marco Mengoni nelle grandi città europee che lo avevano già accolto nel 2023, e ha preso il testimone da MARCO NEGLI STADI 2025, Il trionfale tour negli stadi della scorsa estate, confermando ancora una volta la forza scenica e l'impatto artistico di Marco Mengoni. Il cantautore ha portato in scena più di un anno di lavoro pensato e voluto per poter finalmente celebrare la ricostruzione insieme al suo pubblico rappresentando sul palco una storia che affronta i grandi temi dell'esistenza attraverso una riflessione sul dolore e sulla fragilità della vita umana, sul bene e sul male, fino alla catarsi finale. Lo spettacolo - costruito come un racconto teatrale suddiviso in sei capitoli - prologo, parodo, episodi, stasimi, esodo e catarsi, ha realizzato l'ambizioso progetto di Mengoni di immergere il pop nel mondo del teatro classico raccontando una storia di caduta e rinascita che, partendo dal personale, unisce in una verità universale tutto il pubblico.

Durante la leg europea, insieme ai suoi grandi successi, Marco Mengoni ha inserito in scaletta Coming Home, il nuovo brano in inglese scritto con Matt Simons: una ballad dalla sensibilità profonda e dal respiro cinematografico, capace di trasformare la malinconia delle feste in un tepore di memorie e nostalgia luminosa. Il ritorno a casa durante le festività diventa così un momento sospeso, in cui distanza, legami e ricordi assumono un significato ancora più intenso. Non solo l'inglese per Marco oltre confine, con anche Hola spesso presentata nella sua versione internazionale, ma anche il francese con l'apprezzatissima La Dernière Chanson, versione per i territori francofoni di Due vite, un modo per connettersi ancora più con il suo pubblico d'oltralpe condividendone la lingua.

La tappa parigina è stata anche l'occasione per anticipare l'atmosfera natalizia e amplificare ancora ulteriormente il messaggio di questo show: è stata infatti resa disponibile in diretta streaming sul canale Amazon Music Italia su Twitch e su Prime Video in tutto il mondo. È stata anche la prima volta che un progetto simile ha avuto come protagonista il concerto all'estero di un artista italiano, ulteriore conferma del valore dell'artista anche oltre confine.

Marco Mengoni è reduce dal successo dell'ultimo singolo in collaborazione con Annalisa, Piazza San Marco, una ballad in bianco e nero, un racconto cinematografico in cui i protagonisti si confidano trovando supporto una nell'altro. Il brano è un incontro artistico che unisce due delle voci più amate e iconiche del panorama musicale italiano in un intenso viaggio emotivo. Durante la scorsa estate, Marco Mengoni ha lanciato il singolo Sto bene al mare feat. Sayf e Rkomi. Scritto dagli stessi Marco Mengoni, Sayf, e Rkomi, Sto bene al mare è un brano estivo atipico, infatti, nonostante il titolo ci porti verso la spensieratezza tipica delle vacanze estive, il testo si muove su un confine sottile tra leggerezza e profondità. La voce di Marco Mengoni si intreccia con le strofe di Sayf e Rkomi, dando vita a un dialogo che parte dall'immaginario estivo più classico per raccontare qualcosa di più profondo. Il mare diventa così il centro di una riflessione disillusa e attuale che invita a pensare anche a chi sta dall'altra parte del mare, a chi non vive la distesa d'acqua come gioia e vacanza.

Con 85 dischi di platino, oltre 3 miliardi di streaming audio/video, 8 album in studio e 10 tour live, nel suo percorso artistico il cantautore si è affermato come una delle voci più riconoscibili e influenti della musica italiana contemporanea.