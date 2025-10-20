Marco Masini celebra 35 anni di hit portando live le emozioni

Milano, 20 ott. (askanews) - Il suo repertorio emoziona e ha fatto emozionare intere generazioni, Marco Masini ha scelto di celebrare 35 anni di carriera con tre eventi speciali, dopo Roma sarà la volta di Milano e Firenze, e poi tanti altri concerti in cui porta una carrellata di hit tenendo sempre presente l'originalità.

"Chi fa un viaggio di 35 anni non ritorna nel luogo del delitto per vedere un'altra scena, per vivere un'altra scena, un'altra emozione. Vuole vivere le stesse cose. A mio parere è questo che spesso si sbaglia nel voler modificare certi arrangiamenti o certe sonorità per dare un tocco di modernità a quella che è una fotografia del passato. Io credo che l'emozione più grande sia tornare nella casa della nonna e vedere la fotografia ingiallita. Questo succederà nel mio concerto ovviamente con un impatto diverso perché abbiamo a disposizione una tecnologia, abbiamo a disposizione un impianto audio diverso, un mixer diverso, quindi ci sarà più compattezza ma quello che il pubblico vivrà è l'originalità".

Dopo il duetto a Sanremo con Fedez con la cover di 'Bella stronza', tra i due è nata una forte amicizia e una collaborazione, che sembra promettere novità.

"Con Federico ho un rapporto buonissimo, più che altro ho imparato tantissimo lavorando con i suoi collaboratori, che sono ragazzi del 2003-2004 dai quali ho imparato tantissimo. E' un grandissimo professionista e addirittura mi ha stupito per la sua grandissima puntualità nell'iniziare e nel finire le cose, cosa che noi magari un po' più vecchietti non abbiamo. Ci dilunghiamo un po' e questo mi ha proprio fatto imparare la sintesi e questo essere così pragmatico mi ha dato la forza di provare anch'io quando sono da solo a scrivere cose con più essenza, è questo che ha Federico ha molta essenza nel dire le cose e nel commentare le cose degli altri: va dritto al succo e non perde tempo e questa è una caratteristica che chi è giovane oggi ha e forse noi un po' più vecchietti non abbiamo".

Nel frattempo Marco Masini continua a scrivere nuove canzoni perchè per lui è una necessità a 360 gradi ed è come respirare.