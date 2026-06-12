ULTIME NOTIZIE 12 GIUGNO 2026

Marco D'Amore: l'avventura dell'autore mi appassiona sempre più

Taormina, 12 giu. (askanews) - "Sono due mestieri (regista e attore ndr) completamente diversi ma devo dire che forse l'avventura dell'autore che si prende la responsabilità di raccontare in prima persona i temi che più lo sollecitano e lo incuriosiscono mi appassiona sempre di più". Così Marco D'Amore sul red carpet del Taormina Film Festival, dove ha presentato il nuovo film in cui recita con Greta Scarano, "Piccolo miracolo" di Guido Chiesa, rispondendo a una domanda su cosa lo appassionasse maggiormente tra la regia e la recitazione.

E parlando del successo di "Gomorra Le Origini", interrogato su una possibile nuova stagione, ha detto: "Se ci aspettate siamo contenti, è un processo lungo, che deve questi ragionamenti alla qualità che abbiamo raccontato e al desiderio di replicarla".

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