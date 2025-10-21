Marcinelle, Mattarella tra familiari vittime: tragedia sia un monito

Marcinelle (Belgi, 21 ott. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato i familiari delle vittime della tragedia di Marcinelle, visitando il sito di Bois du Cazier insieme ai reali del Belgio, dove l'8 agosto 1956 si consumò una delle più gravi tragedie minerarie della storia, quando nella miniera di carbone si sviluppò un incendio che causò una strage: morirono 262 minatori, 136 erano italiani.

Il capo dello Stato, nella seconda tappa della sua visita in Belgio, ha partecipato a una cerimonia commemorativa per le vittime e ha deposto una corona, prima di incontrare anche alcuni minatori superstiti di quella tragedia. Il "ricordo di quella tragedia è perenne", ha detto Mattarella durante la sua visita, sottolineando che deve essere però "un monito per la storia del nostro lavoro".

E proprio nella giornata in cui si sono aperti alla Camera gli Stati generali della Salute e sicurezza sul lavoro, il capo dello Stato, nel suo messaggio di saluto, ha invitato a una "alleanza" tra istituzioni, imprese, lavoratori e parti sociali per interrompere quella che ha definito una "sequela quotidiana" di incidenti e decessi sul lavoro.

Una proposta trasversale presentata al Parlamento europeo da Pd-Fdi e Fi ha chiesto di dedicare l'8 agosto, giorno della tragedia di Marcinelle, alla giornata europea della memoria per le vittime sul lavoro.