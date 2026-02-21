Marcia per Quentin Deranque a Lione, Macron invita "tutti alla calma"

Parigi, 21 feb. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato "tutti alla calma" prima della marcia in omaggio all'attivista di estrema destra Quentin Deranque, picchiato a morte da militanti di estrema sinistra, e annuncia una riunione con il governo sui "gruppi di azione violenta", a margine dell'apertura del Salone dell'Agricoltura a Parigi.

"Invito tutti alla calma. Il governo, ovviamente, è molto vigile. Il primo ministro e il mnistro dell'Interno saranno vigili affinché tutto proceda nel miglior modo possibile. Penso che questo sia un momento di raccoglimento e rispetto per il nostro giovane connazionale che è stato ucciso, per la sua famiglia e i suoi cari. E questo deve essere il primo obiettivo. Poi, è un momento di esigenza e responsabilità. All'inizio della settimana terrò una riunione con il primo ministro e i ministri interessati per fare il punto della situazione su tutti i gruppi di azione violenta che imperversano e che hanno legami con i partiti politici, qualunque essi siano. Ora è necessario che tutti si assumano le proprie responsabilità".