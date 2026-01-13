Marcia dei trattori su Parigi contro accordo commerciale UE-Mercosur

Parigi, 13 gen. (askanews) - Oltre cinquanta trattori si dirigono e circondano l'Arco di Trionfo a Parigi, è la marcia di protesta degli agricoltori contro l'accordo commerciale tra UE e Mercosur, che sarà firmato in Paraguay il 17 gennaio, come annunciato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Centinaia di agricoltori si stanno mobilitando e si sono dati appuntamento nella capitale francese creando problemi al traffico già dalle prime luci dell'alba. L'accordo ha suscitato le proteste degli agricoltori di tutta Europa che temono di essere indeboliti dall'afflusso di carne bovina a basso costo e di altri prodotti provenienti dal Sud America.