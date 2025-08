Marche, Salvini: centrodestra vincerà e non per le inchieste su Ricci

Ancona, 4 ago. (askanews) -"Il centrodestra vincerà nelle Marche non per l'inchiesta che riguarda il Partito democratico e il sindaco Ricci, noi non chiediamo a differenza di altri voti per noi per i problemi in casa dell'avversario, di cui ci interessa meno che zero e di cui spero si arrivi alla completa innocenza. Noi gli auguriamo le migliori fortune. Chiediamo voti per noi perché in cinque anni abbiamo cambiato le Marche. Abbiamo fatto quello che tanti altri non hanno fatto. A differenza di certi garantisti a corrente alternata, non spenderò mezza parola sollevando un dubbio sull'operato del candidato Ricci, a differenza di Pd e M5s fanno". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in collegamento con Ancona per la presentazione degli interventi del governo per lo sviluppo delle Marche.