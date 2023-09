Marcello Cesena simbolo della comicità ora è anche scrittore

Milano, 7 set. (askanews) - Attore, sceneggiatore, comico, regista e imitatore Marcello Cesena, volto famoso della televisione e icona della comicità, ora è anche scrittore. Ha pubblicato di recente "Un luogo sicuro" (Sperling&Kupfer), un thriller che intreccia la vita di una regista in crisi e quella di una profuga. Ambientato a Parigi, l'idea è nata nel 2015 dopo gli attentati alla redazione di Charlie Hebdo e al Bataclan. Genovese di nascita, con una vocazione da sempre per il thriller, poi ha scelto la recitazione. Una carriera importante la sua: regista di spot pubblicitari, regista di film ( tra gli altri il "Il Cosmo sul comò" con Aldo, Giovanni e Giacomo). Tra i suoi personaggi iconici c'è Jean Claude della serie Sensualità a corte, un nobile del settecentesco, con parrucca, una mamma paurosa, che parla in una maniera strampalata. Un personaggio di grande successo, con un lungo sodalizio con la Gialappa's Band che dura tuttora.