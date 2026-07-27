Manu Chao e Mannarino chiudono 31 ed. del No Borders Music Festival

Tarvisio (Ud), 27 lug. (askanews) - Il No Borders Music Festival non delude, da 31 edizioni porta in quota tra la natura musica di qualità e divertimento sostenibile. Nel suggestivo scenario dei Laghi di Fusine è andato in scena il terzo e ultimo weekend del No Borders Music Festival. Sabato, in una giornata da tutto esaurito, Manu Chao ha entusiasmato la folla con alcuni dei suoi brani più amati: Viva Tu, Bongo Bong, Me Llaman Calle e La Vida Tombola. Domenica, la musica ha cambiato atmosfera con la giornata conclusiva del festival, guidata da Mannarino, che ha eseguito brani come Me so 'mbriacato, Primo Amore e Tevere Grand Hotel davanti al pubblico dei Laghi di Fusine.

Il festival, organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, conferma così la sua anima transfrontaliera, in cui il confine tra Italia, Slovenia e Austria diventa luogo d'incontro e di scambio culturale. L'appuntamento è per il 2027 per la 32esima edizione.