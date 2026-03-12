Mantovano: "Preoccupati per nostri militari, da 1 a 10 certamente 10"

Roma, 12 mar. (askanews) - "La preoccupazione è elevata proprio perché i nostri militari sono esposti nelle zone più a rischio, nella ripresa del conflitto tra Hezbollah e Israele, oltre che nell'esplosione del conflitto nell'area del Golfo. Loro sanno bene come comportarsi, hanno delle regole di ingaggio rigorose che seguono alla lettera. Avevamo tanta preoccupazione anche per gli italiani, sorpresi in quell'area e grazie al lavoro congiunto del ministro degli Esteri, dell'Intelligence e della Protezione Civile sono rientrati praticamente tutti, anche quelli che dovevano semplicemente transitare dagli Emirati, per esempio. E vi è grande preoccupazione anche per le ricadute che tutto questo può avere a medio e lungo termine per le famiglie italiane, per le aziende italiane; quindi, da 1 a 10 la preoccupazione è certamente 10": lo ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ospite a Start su Sky TG24.