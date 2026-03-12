ULTIME NOTIZIE 12 MARZO 2026

Mantovano: "Preoccupati per nostri militari, da 1 a 10 certamente 10"

Roma, 12 mar. (askanews) - "La preoccupazione è elevata proprio perché i nostri militari sono esposti nelle zone più a rischio, nella ripresa del conflitto tra Hezbollah e Israele, oltre che nell'esplosione del conflitto nell'area del Golfo. Loro sanno bene come comportarsi, hanno delle regole di ingaggio rigorose che seguono alla lettera. Avevamo tanta preoccupazione anche per gli italiani, sorpresi in quell'area e grazie al lavoro congiunto del ministro degli Esteri, dell'Intelligence e della Protezione Civile sono rientrati praticamente tutti, anche quelli che dovevano semplicemente transitare dagli Emirati, per esempio. E vi è grande preoccupazione anche per le ricadute che tutto questo può avere a medio e lungo termine per le famiglie italiane, per le aziende italiane; quindi, da 1 a 10 la preoccupazione è certamente 10": lo ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ospite a Start su Sky TG24.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi