ULTIME NOTIZIE 16 OTTOBRE 2026

Manovra, Zangrillo: contributo banche non imposto, sarà concordato

Capri (Napoli), 16 ott. (askanews) - Il contributo chiesto alle banche è "una misura condivisa dall'esecutivo e, lo voglio chiarire, non imposta. Abbiamo previsto un contributo da parte di banche e assicurazioni che verrà concordato con loro". Lo ha detto il ministro della Funzione pubblica, Paolo Zangrillo, a margine del 41esimo convegno dei Giovani di Confindustria.

"Il nostro approccio è inteso a favorire il dialogo, un'intesa condivisa - ha aggiunto - banche e assicurazioni, bisogna riconoscere, ci hanno già accompagnato. Chiediamo un ulteriore sforzo a degli istituti che comunque hanno performato molto bene e che hanno potuto godere di una situazione dei conti pubblici stabile. Ci sentiamo nel dovere di concordare con loro un ulteriore aiuto".

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