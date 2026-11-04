Manovra, Tajani: valuteremo miglioramenti su pensioni e scuola

Roma, 4 nov. (askanews) - "Abbiamo avuto un lungo e proficuo incontro con il sindacato autonomo Confsal: sul tavolo le loro proposte in merito alla scuola, alle pensioni e alla sicurezza sul lavoro. Sulle pensioni ho ribadito la disponibilità di Fi ad esaminare la possibilità di migliorare la proposta contenuta nel ddl bilancio approvato dal Cdm durante l'iter parlamentare per cercare di effettuare dei cambiamenti che possano andare incontro al mondo dei pensionati. Anche per quanto riguarda la scuola, abbiamo dato la disponibilità a cercare di migliorare in Parlamento i contenuti della manovra andando nella direzione richiesta dal sindacato, quindi per cercare di vedere se si può, in prospettiva, incrementare il numero delle assunzioni nei prossimi anni". Lo ha detto il vicepremier e leader di Fi Antonio Tajani nella sede del partito al termine dell'incontro con Confsal.

"Sulla sicurezza sul lavoro - ha aggiunto - Fi è favorevole a dar vita a un piano straordinario per assumere ispettori che vadano nei luoghi di lavoro per verificare se vengono rispettate le regole sulla sicurezza".

"Vedremo nel corso del dibattito parlamentare cosa si potrà fare. Oggi abbiamo una riunione di Fi con chi segue il bilancio e valuteremo come le disponibilità che abbiamo dato ai sindacati incontrati su pensioni e scuola si possano trasfomare in scelte concrete anche quantificando gli interventi che possono essere fatti. C'è massima disponibilità a confrontarci su questo", ha concluso.