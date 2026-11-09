Manovra, Tajani: sinistra vuole più cybersicurezza spendendo meno

Roma, 9 nov. (askanews) - "Sulla sicurezza servono invesrtimenti, stiamo lavorando per garantire sicurezza al nostro paese, c'è chi dice che spendiamo troppo" per la Difesa, ma "io credo che spendiamo il giusto anche perché non si può chiedere", come fa la sinistra, "di avere più sicurezza cibernetica e di spendere meno per avere la sicurezza, perché è un controsenso della sinistra". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo, in un punto stampa alla Farnesina, a una domanda sulla legge di bilancio.

"Qui alla Farnesina non abbiamo tagliato sulla sicurezza -, dovete domandare alla sinistra se è giusto chiedere maggior sicurezza cibernetica e poi dire di spendere di meno".