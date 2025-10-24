ULTIME NOTIZIE 24 OTTOBRE 2025

Manovra, Tajani: sapevo tutto? Lupi un po' Pinocchio ma lo perdono

Roma, 24 ott. (askanews) - In merito alla manovra c'era un "quadro generale" che tutti hanno condiviso ma "nessuno sapeva nulla dei tagli alla metro C, alla linea Afragola-Napoli, alla metro di Milano, dell'articolo 18" o "delle tasse agli affitti", "non è mai stato oggetto di dibattito all'interno della riunione". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani intervistato da Nicola Porro a 'Economica", la rassegna di Anpit. "Lupi che dice che sapevo tutto è un po' Pinocchio, ma lo perdono", ha aggiunto.

