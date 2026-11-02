Manovra, Tajani: non possiamo stravolgerla, abbiamo fatto molto

Roma, 2 nov. (askanews) - "Adesso non possiamo stravolgere la manovra perché abbiamo sempre detto che la situazione economica internazionale è quella che è e non dipende da noi, anzi in altri Paesi le cose vanno molto ma molto peggio". Così il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, al termine dell'incontro con la segretaria della Cisl, Daniela Fumarola, rispondendo a una domanda sulle possibilità di correggere la manovra. "Se guardate alla Francia e ai suoi conti vi renderete conto del risultato che siamo riusciti ad ottenere. È una manovra che mi ha soddisfatto perché ci sono tutte le cose che Forza Italia aveva chiesto".

Sul tema sanità Tajani ha dichiarato che il governo ha fatto "molto più di quanto è stato fatto dai governi di sinistra. Adesso bisogna vedere anche che cosa potranno fare le Regioni, sappiamo bene qual è la situazione dei conti pubblici, il risanamento del bilancio dello Stato è fondamentale anche per la nostra credibilità internazionale". "Non si può ottenere tutto - ha aggiunto il vicepremier - ma credo che sugli aspetti della previdenza e delle pensioni qualche risultato si possa ottenere", ha precisato ancora.