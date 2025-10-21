ULTIME NOTIZIE 21 OTTOBRE 2025

Manovra, Tajani: contrari a norma su affitti, chiediamo modifiche

Roma, 21 ott. (askanews) - "Noi siamo assolutamente contrari e faremo di tutto affinché il testo di cui si parla possa essere modificato".

Lo ha detto il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, presentando in conferenza stampa gli Stati Generali della casa che si terranno a Torino il 25 ottobre e riferendosi alla proposta di tassazione degli affitti brevi contenuta nella manovra. "Faremo di tutto perché il testo possa essere modificato prima di inviarlo alla Ragioneria o in Parlamento" ha aggiunto.

"È una questione fondamentale e di principio e lo ribadiamo, è legata al valore che per Forza Italia ha la casa" ha proseguito Tajani.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi