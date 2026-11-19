Napoli, 19 nov. (askanews) - Della proposta di un condono "se ne è parlato del vertice di maggioranza, poi abbiamo detto che sarebbero stati esaminati diversi emendamenti. Per quanto riguarda Forza Italia noi siamo per una sanatoria per piccole questioni che possono impedire, se non risolte, per esempio l'utilizzo da parte dei proprietari di casa di bonus per la riqualificazione energetica. Questo è quello che noi abbiamo detto, ne parleremo e se ne parlerà in sede parlamentare". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo, in un punto stampa al Palazzo Reale di Napoli, dove a breve si apriranno ufficialmente i "Med Dialogues", a una domanda sulle proposte di un condono edilizio da inserire nella legge di bilancio.

"Se ne parlerà anche col ministro Salvini, al quale - ha proseguito Tajani - noi abbiamo anche inviato le nostre proposte di emendamento e poi si vedrà. Io credo che si possa fare qualche cosa che non è il condono degli ecomostri, ma qualche cosa che va nella direzione di una sanatoria per piccole cose o per recuperare anche richieste di condono che hanno fatto perdere tante soldi nelle casse dello Stato perché non c'è stata risposta da parte dei Comuni".