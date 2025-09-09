ULTIME NOTIZIE 09 SETTEMBRE 2025

Manovra, Tajani: aiuti per il ceto medio con il taglio dell'Irpef

Roma, 9 set. (askanews) - "Abbiamo fatto una prima riunione per valutare le cose da fare per aiutare il ceto medio a restare ceto medio. Sono due i temi: in particolare la riduzione dell'Irpef da 35 al 33% allargando la base fino a 60mila euro, detassazione degli straordinari, dei festivi e dei premi di produzione e anche delle tredicesime, cosa che riguarda anche i pensionati. Poi sostegno alle imprese che reinvestono partendo dall'Ires premiale. Pensiamo che si possano trovare i soldi per la copertura della manovra attraverso un'azione forte di contrasto all'evasione e al suo recupero". Lo ha detto il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, al termine della riunione con i vertici del partito sulla manovra.

Per il ministro degli Esteri, "Un'operazione fondamentale dovrebbe essere fatta dalla Banca Centrale Europea: se abbassa il costo del denaro si abbassa anche il tasso di interesse che l'Italia paga sul debito pubblico e si tratta di diversi miliardi". Altro tema importante per Tajani sono i "salari" che "devono diventare più ricchi" ha aggiunto.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi