Manovra, Salvini: rapporti con Giorgetti ottimi, troveremo soluzioni

Milano, 6 nov. (askanews) - "I rapporti con Giorgetti sono ottimi, l'ho sentito stamattina in convalescenza. Abbiamo parlato di diversi argomenti e sono sicuro che troveremo le migliori soluzioni. Anche sul fronte scuola, per intenderci, perché è vero che c'è un calo degli studenti, però, se su tanto si può provare a risparmiare non sul fronte scuola, per quello che mi riguarda. Sono sicuro che il Parlamento porrà rimedio. Abbiamo poi parlato anche dello scenario internazionale, perché sui conflitti in corso e sulla fine dei conflitti la pensiamo alla stessa maniera". Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, in conferenza stampa a Milano.