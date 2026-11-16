Manovra, Salvini: possibile ulteriore contributo dalle grandi banche

Milano, 16 nov. (askanews) - La Lega è pronta a sostenere un ulteriore contributo delle banche alla manovra economica, destinando le risorse a scuola, sanità e sostegno alle famiglie e alle imprese. Lo ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini, a margine di un evento a Milano.

"Le grandi banche finiranno con un utile miliardario, anzi multimiliardario questo 2026. Supereranno i 50 miliardi di profitti, in buona parte pagati dai cittadini che pagano le commissioni bancarie, gli interessi alle banche", ha affermato Salvini.

"Se una piccola parte di questi 50 miliardi tornerà alle imprese, alle famiglie in difficoltà, è qualcosa di positivo, è un impegno della Lega. Già ci sono 5 miliardi sul tavolo", ha aggiunto.

"Se il Parlamento riterrà di chiedere un contributo aggiuntivo, visto che c'è il tema della scuola e della sanità su cui intervenire, la Lega ovviamente sarà in prima fila", ha concluso.