18 DICEMBRE 2025

Manovra, Salvini: no allungamento età pensione, trovare soldi altrove

Casalecchio di Reno (Bo), 18 dic. (askanews) - "La posizione della Lega è chiara: qualcuno tecnicamente aveva ipotizzato di allungare l'età, di allungare le finestre, di rimettere in discussione anche il riscatto della laurea. No". Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, parlando di manovra e pensioni a margine di un evento con Anas a Casalecchio di Reno, nel bolognese.

"Siamo già uno dei paesi europei dove si lavora più a lungo, il sistema è virtuoso, regge, quindi se servono dei soldi, che servono sempre, si trovano in altre tasche - ha proseguito Salvini -. Non allungando l'età pensionabile, non mettendo in difficoltà chi ha fatto il riscatto della laurea".

"Aggiungo una riflessione: complicare la vita ai condomini e rivalersi sui condomini che pagano alla faccia invece dei morosi che non pagano, non è argomento in discussione dal punto di vista della Lega", ha concluso il ministro.

