Manovra, Salvini: molto contento per pace fiscale, platea di 16 mln

Roma, 17 ott. (askanews) - "Sono molto contento, sfioro due temi che mi stanno particolarmente cari: uno la pace fiscale e finalmente riusciamo a mettere in legge di Bilancio ossigeno e bilancia, la rottamazione di tutte le cartelle esattoriali dell'agenzia delle entrate fini a tutto il 2023 è una platea di 16 milioni di italiani, escludendo ovviamente coloro che non hanno mai fatto la dei reddi. Si parla di 16 milioni di persone che per il Covid, per le guerre, il caro energia et non sono riusciti, pur dichiarando, a versare tutto il dovuto: 9 anni di rate tutte eguali, senza una maxirata di ingresso, senza la sanzioni. Quindi si paga il capitale, con gli interessi, 108 rate tutte uguali penso che da oggi molti italiani in difficoltà possano rivedere la luce". Lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, in conferenza stampa dopo il Cdm che ha approvato la Manovra.