Roma, 18 nov. (askanews) -"I fondi ci sono. In legge di bilancio non si può dire sembra, si dice, si narra. C'è un budget iniziale, ribadisco, iniziale di 850 milioni di euro in legge di bilancio per l'uscita anticipata dal mondo del lavoro per chi vorrà. Che è sicuramente è sostanzioso. Lavoreremo per aumentarlo. Comunque c'è su base pluriennale". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, sul superamento della legge Fornero in un punto stampa a margine dell'evento del Dipartimento nazionale Sport alla Camera.

"C'è il fondo, c'è la volontà e dal 2027 si parte con Quota 64, sperimentale e volontaria. Lo ripeto, se uno sta bene, va avanti a lavorare fino a quando vuole. Se uno per motivi personali non ce la fa più, va in pensione non a 67, ma a 64 anni", ha spiegato.