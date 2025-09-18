ULTIME NOTIZIE 18 SETTEMBRE 2025

Manovra, Salvini: convinto che banche daranno contributo, vedrò gli Ad

Brennero (Bz), 18 set. (askanews) - "Io incontrerò personalmente i vertici delle banche che vorranno incontrarmi, e continuo a ritenere che, in un momento in cui in tanti sono chiamati a fare sacrifici, soggetti che l'anno scorso hanno guadagnato più di 46 miliardi di euro, tagliando costi, aumentando i ricavi e dando lo zero virgola a chi lascia i soldi in banca e chiedendo il 4, il 5, il 6% a chi li chiede, ecco un contributo sono sicuro lo vorranno dare volentieri". A margine della cerimonia al tunnel del Brennero, il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini risponde così ai giornalisti che gli chiedono un commento sulla reazione delle banche all'ipotesi di un nuovo contributo sui cosiddetti extraprofitti.

"Stiamo ragionando sulle forme normative e fiscali che potrà avere questo contributo", ha spiegato Salvini, ribadendo che "se le banche chiuderanno il 2025 con 42 o 43 miliardi di guadagni invece di 46, non penso che nessuno si straccerà le vesti e con quei soldi possiamo aiutare tante famiglie e imprese".

