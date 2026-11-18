Roma, 18 nov. (askanews) - "No", non si è parlato di condono nella manovra di Bilancio al vertice di maggioranza. "Anche perché come ministro io ho la competenza sulla casa, sull'edilizia e sull'urbanistica, quindi attendo di leggere quali sono le proposte". Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, in un punto stampa alla Camera a Roma.

"Il condono è un tema che mi riguarda direttamente, anche perché il Salva casa, il Piano casa sono di via competenza. Quindi se si tratta di regolarizzare e sanare alcune difformità, ovviamente ben disponibili, se si tratta di sanare condomini totalmente abusivi in zone ad alto rischio evidentemente no", ha aggiunto il vice-premier.