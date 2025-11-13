ULTIME NOTIZIE 13 NOVEMBRE 2025

Manovra, Salis: mancano 11mila agenti, in finanziaria zero risorse

Bologna, 13 nov. (askanews) - "Sono state fatte 37.000 nuove assunzioni in 3 anni per la Polizia di Stato. Peccato che la dotazione prevista dalla legge è 109.000 unità e siamo sotto le 98.000, quindi mancano 11.000 persone sul territorio rispetto a quelle previste dalla legge". Lo ha detto il sindaco di Genova, Silvia Salis, a margine di un incontro all'Assemblea Anci a Bologna.

"Questo è solo uno dei tanti dati - ha proseguito Salis -. Un altro dato: in 13 anni abbiamo perso 12.000 agenti di polizia locale in tutta Italia. Vanno investite risorse per la sicurezza, c'è poco da fare e in questa finanziaria le risorse non ci sono".

"I sindaci si prendono tutte le responsabilità che devono, però la sicurezza è in capo al governo - ha aggiunto il sindaco - C'è un po' un gioco mediatico che a me non piace: dire che le grandi città sono insicure, ma l'80% delle grandi città è gestita dal centrosinistra. Il tema della sicurezza nelle grandi città dipende dalla loro grandezza e da temi nazionali scaricati sulle spalle dei sindaci, soprattutto se questo poi diventa un gioco politico favorevole".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi