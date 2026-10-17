ULTIME NOTIZIE 17 OTTOBRE 2026

Manovra, Orsini: ok attenzione ai conti, fare cose che servono per il futuro

Capri (Napoli), 17 ott. (askanews) - In questo momento è "giusto" essere attenti ai "conti" pubblici; è "importante, visto che siamo in campagna elettorale, che si facciano cose che servono per il futuro e che si pensi a un piano industriale del Paese". Lo ha sottolineato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine del 41esimo convegno dei giovani imprenditori.

"Bene continuare con il superammortamento - ha detto - abbiamo chiesto, visto che c'è un problema di produttività, di far sì che le aggregazioni o fusioni tra piccole imprese possano essere aiutate fiscalmente. Abbiamo chiesto anche, visto che sappiamo che il Pnrr ha dato uno 0,5% al Pil quest'anno, di fare un nuovo piano che possa attrarre gli investimenti dai fondi pensioni e dai capitali dei privati che sono sui conti correnti e che oggi non vengono utilizzati. Credo che queste misure debbano essere messe a terra, oltre alla patrimonializzazione e al come riuscire a far sì che le nostre imprese possano essere più competitive".

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