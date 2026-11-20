Bologna, 20 nov. (askanews) - "Non è il momento di una manovra espansiva, lo sappiamo, sappiamo anche che serve mantenere i conti in ordine. Però cerchiamo di costruire sempre un ponte con il governo e le opposizioni per fare in modo che al centro ci siano sempre l'industria e l'impresa, perché la consapevolezza che l'industria e l'impresa fanno l'83% del welfare ancora purtroppo in questo Paese non c'è". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine dell'incontro del Comitato Leonardo 'Automotive Made in Italy e Motor Valley' all'Auditorium Ducati di Bologna, rispondendo a una domanda sulla mancanza di misure per il nord produttivo, come lamentato dal governatore dell'Emilia-Romagna, Michele de Pascale.

"Ieri mattina ero dal ministro Giorgetti - ha aggiunto Orsini - l'iperammortamento è la misura per tutto il Paese, la Zes unica del Paese credo sia un grande obiettivo, salvaguardando gli investimenti al Sud per fare in modo che funzioni alla stessa velocità del Nord. Poi ci sono altre misure di semplificazione, ma soprattutto di patrimonializzazione". Sull'energia, ha concluso il presidente, "con il decreto bollette e con la flessibilità dell'Europa i 7 miliardi andranno ai piccoli e ai medi di tutto il Paese".