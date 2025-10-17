ULTIME NOTIZIE 17 OTTOBRE 2025

Manovra, Meloni: seria ed equlibrata. Sostiene famiglie e salari

Roma, 17 ott. (askanews) - "E' una manovra serie ed equilibrata che va letta nel solco di quelle precedenti", Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del Cdm che ha approvato la legge di bilancio.

Una manovra, ha aggiunto, "che si concentra sulle stesse priorità: famiglia e natalità, riduzione tasse, salari, sostegno alle imprese".

"Abbiamo lavorato con serenità, buonsenso, compattezza e guardando al risultato" ha detto ringraziando i vicepremier e leader dei partiti di maggioranza.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi