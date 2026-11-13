Manovra, Meloni: difendiamo ceto medio, altri vogliono patrimoniale

Roma, 13 nov. (askanews) - "L'opposizione dice che noi tagliamo le tasse ai ricchi perché nel 2027 abbiamo esteso l'aliquota Irpef del 33 per cento fino ai redditi di 55mila euro. E guardate, la cosa deve fare riflettere perché quelli che lo dicono sono gli stessi che sui ricchi propongono una patrimoniale. E allora ci dobbiamo capire perché che cosa si intende per ricco". Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un breve video pubblicato sui social per illustrare l'intervento sulle aliquote Irpef contenuto nella legge di bilancio varata dal Governo.

"Faccio un esempio. Un reddito di 55mila euro - spiega - è più o meno il reddito di un giovane medico appena assunto in ospedale. Una persona che ha studiato più di dieci anni per fare il medico, fa turni di notte, nei festivi in corsia, salva la vita delle persone, porta a casa più o meno 3mila euro netti al mese. Per qualcuno è un ricco da spennare? Per noi è il ceto medio da difendere".

"Dopodiché però - continua Meloni - voglio anche ricordare che questo intervento sul ceto medio è l'ultimo di una serie di interventi sull'Irpef che sono iniziati quattro anni fa. Prima abbiamo accorpato i primi due scaglioni, cioè abbiamo abbassato le tasse ai redditi medio bassi, poi abbiamo ridotto dal 35 al 33 per cento l'aliquota tra i 28 e 50mila euro e adesso facciamo un passo in più. Perché noi vogliamo premiare il merito, il lavoro, i sacrifici. La demagogia dell'uno vale uno, la lasciamo ad altri", conclude la premier.