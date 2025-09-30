ULTIME NOTIZIE 30 SETTEMBRE 2025

Manovra, Lupi (Nm): chiedere un contributo alla banche non è reato

Lamezia Terme, 30 set. (askanews) - "Le banche possono dare un loro contributo, sono fondamentali e non è un reato se glielo si chiede". Così il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, a margine del comizio elettorale a Lamezia Terme a sostegno di Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria.

"Chiedere un contributo alle banche non significa neanche essere in Unione Sovietica. Ma ne discuteremo come sempre insieme e troveremo con Giorgia Meloni, con Antonio Tajani e con Matteo Salvini, la sintesi delle proposte che arriveranno a metà ottobre in Parlamento", ha aggiunto Lupi, parlando della prossima manovra.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi